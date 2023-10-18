«С теплотой рук»: актанышские бабушки-волонтеры вяжут носки бойцам СВО

Фото: Юлай Низаев

С особым трепетом души бабушки-волонтеры из маленькой деревушки Кыркаен-Тюба, которая находится в Актанышском районе РТ, вяжут носки и варежки для отправки в зону спецоперации. Каждый старается внести свой вклад в общее дело.

Клубное формирование по интересам «Асылташ» при местном Доме культуры действует с 2015 года. Возглавляет его Гузалия Мирзанурова.

Женщины преклонного возраста, состоящие в этом клубе, уже передали несколько пар вязаных шерстяных носков и варежек, а также другую помощь. Оставлять это дело они не собираются.

«Мы сердечно благодарны нашему руководителю Гузалие. Ведь она нас собрала, мы вместе делаем коллективные молитвы, говорим мунаджаты», — заметила Адиба Кашбиева.

Помимо прочего, Адиба апа сделала религиозное жертвоприношение в честь двух своих земляков, служащих в зоне специальной военной операции. А мясо отвезла в местный дом-интернат престарелых села Поисево.

Еще одна участница клуба — Фарида Исламова пожелала: «Пусть доброта наших сердец и теплота рук, вложенные в эти посылки, согреют наших бойцов и придадут им уверенность в том, что все их любят и ждут. Пусть скорее настанет тот день, когда все солдаты вернутся к своим родным. А мы вас будем ждать».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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