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С теплом родного края: в кукморской деревне для бойцов СВО изготовили блиндажные свечи
Во многих поселениях Кукморского района Татарстана неравнодушные жители всеми способами помогают военным, отправляют различную помощь. Жители деревни Починок-Сутер поддерживают бойцов с самого начала специальной военной операции.
Изначально активисты плели маскировочные сети, резали домашнюю лапшу, а сейчас и учащиеся решили присоединиться к процессу. Мастер-класс для ребят по изготовлению блиндажных свеч провели работники местного Дома культуры вместе с педагогами.
«Блиндажную свечу мы впервые делаем. Сначала сама училась, как это делается, расспрашивала у тех, кто делал это. Переживала уж, конечно, немножко. Потом вот детей вчера позвала. Со школой вместе работаем», — заметила заведующая клубом Починок-Сутер Людмила Иванова.
Людмила Иванова поделилась своими знаниями с детьми, чтобы они тоже не оставались в стороне. По ее словам, процесс изготовления блиндажной свечи очень прост, поэтому с этим могут справиться и ученики.
«Когда детей просят оказать помощь в сборе гуманитарной помощи, они принимают очень активное участие. С удовольствием, так скажем, приносят то, о чем просят их», — рассказал учитель удмуртского языка и литературы школы Починок-Сутер Владимир Ахметов.
На изготовление одной свечи уходит примерно две-три минуты. За полчаса активисты и дети деревни Починок-Сутер смогли сделать 80 штук. На все блиндажные свечи они клеят этикетки с посланиями, чтобы солдаты всегда ощущали теплоту родного края.
«Сухпайки у них есть, и они смогут там согреть себе еду, чай. Им там тяжело. Они далеко от близких», — сказал Владлен Ахметов, ученик 6-го класса.
Помимо подготовки помощи, жители поддерживают тесную связь с военнослужащими. Во время отпусков бойцов они стараются видеться с ними и передавать посылки.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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