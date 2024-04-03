«С теплом родного дома»: мастерицы в Камском Устье приготовили лапшу для земляков на СВО

Жительницы деревни Малые Кармалы из Камско-Устьинского района собрались, чтобы порадовать земляков, несущих службу в зоне проведения специальной военной операции.

Дома культуры в районе становятся центром притяжении, сюда приходят сельские жители. Они отмечают праздники, ставят спектакли, проводят другие мероприятия. А еще сельчане собирают в домах культуры посылки для отправки в зону СВО.

В этот раз сотрудники малокармалинского сельского Дома культуры собрались, чтобы дружно приготовить традиционную татарскую домашнюю лапшу для бойцов. Лилия Гильмуллина, Фания Тазетдинова, Наиля Ибниева, Рауза Миннуллина, Альфия Гибадуллина, Фанзия Муталлапова, Зухра Рахимова, Гузалия Каримова, Гульнур Гизятова, Зифа Садриева нашли время, расставили столы и принялись за работу.

Заведующая клубом Лилия Гильмуллина рассказала: «Мы хотим, чтобы там, вдалеке от дома, мужчины почувствовали, что о них думают и заботятся. Чтобы смогли приготовить суп с нашей лапшой и вспомнить тепло родного дома».

В этот клуб приходят жители трех деревень: Малые Кармалы, Уразлино, Салтыганово.

«У нас сформировался актив, сложился коллектив единомышленников, мы и поем сами, и танцуем, наши жители принимают активное участие в культурной жизни, работа идет, работаем с душой!» — поделилась завклубом.

И в этот раз также с любовью и душой в священный для мусульман месяц Рамадан мастерицы сделали благое дело. Всего бойцам отправят 100 контейнеров с лапшой.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Элеоноры Галиуллиной.