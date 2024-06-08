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«С теплом наших рук»: нижнекамские мастерицы нарезали лапшу для бойцов СВО
Накануне в Центре чтения и общения «Заман» в Нижнекамске состоялось мероприятие, где неравнодушные жительницы города собрались, чтобы нарезать домашнюю лапшу.
Акция была организована Координационным советом 12-го и 21-го микрорайонов в рамках сбора помощи для бойцов, участвующих в спецоперации.
Перед началом работы сотрудники «Замана» рассказали о традициях приготовления татарской лапши, показав красочную презентацию. Затем все приступили к работе. Женщины резали лапшу с добрыми пожеланиями для военных.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, полуфабрикат после сушки будет упакован в пластиковые контейнеры. На приготовление домашней лапши ушло 8 килограммов муки и 20 яиц.
«Хочется отправить ребятам вкусную лапшу, чтобы земляки ощутили тепло наших рук, заботу о них, — пояснила председатель СТОС микрорайона №21 Альфия Хуснутдинова. — Пусть домашняя лапша, приготовленная с любовью и заботой, напомнит бойцам о родном доме и придаст сил».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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