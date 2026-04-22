«С теплом из дома»: в Актанышском районе готовят чай для солдат на передовой

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Центре детского творчества Актаныша продолжается работа по подготовке гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Здесь этот процесс выстроен системно: ежедневно неравнодушные жители района объединяются, чтобы поддержать солдат.

Одним из ключевых направлений остается плетение маскировочных сетей. Работа организована слаженно: одни подготавливают материалы, другие занимаются плетением, третьи приводят готовые изделия в порядок. Такие сети играют важную роль в полевых условиях и помогают обеспечивать безопасность военнослужащих.

Особое место занимает приготовление чая с полезными травами. Этим в основном занимаются женщины старшего поколения. С заботой и вниманием они фасуют в небольшие пакетики душицу, шиповник, цветки липы, добавляют черный чай. Каждый набор становится своеобразным символом домашнего тепла.

Ежедневно подготавливаются сотни таких чайных комплектов. Жители активно включаются в работу, стараясь внести посильный вклад. Многие стремятся заготовить как можно больше до начала садово-огородного сезона. Односельчане также приносят мед – его аккуратно распределяют по емкостям и готовят к отправке.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

