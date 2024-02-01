«С теплом из дома»: нижнекамский детский сад приготовил лапшу для отправки на СВО

Фото: Надежда Багаутдинова

В нижнекамском детском саду №42 развернулся настоящий производственный цех. Сотрудники дошкольного учреждения вместе с родителями заготавливают провизию для бойцов в зоне специальной военной операции. За день удается изготовить около 10 килограммов лапши. Из нее получается очень вкусный и наваристый суп, убеждены участницы акции.

Воспитательница детского сада Гузель Хуснуллина поделилась, что для изготовления вкусной домашней лапши важны качественные ингредиенты. Благодаря этому она получается нежной, вкусной и еще при этом сытной.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Все мы мамы, кто-то жены, поэтому нам хочется передать свое душевное тепло для наших солдат, для победы, чтобы они там почувствовали тепло дома», — отметила воспитатель.

Одни месят тесто, другие его раскатывают, третьи тонко-тонко нарезают. Далее получившуюся вермишель нужно немного подсушить. Последняя же стадия — упаковка. В одной коробке примерно килограмм готового продукта и фирменная наклейка детского сада №42.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Помню, в детстве с бабушкой и мамой так же резали лапшу. Вот это приспособление я принесла из дома, чтобы работа шла быстрее», — добавила воспитатель Алияна Миннегулова.

К первой отправке домашней лапши на передовую в детском саду планируют заготовить 50 упаковок. И на этом работа не остановится.

Фото: Надежда Багаутдинова

«Дети и воспитанники детского сада рисуют рисунки на фронт. И коллективу большое спасибо», — поблагодарила заведующая детским садом №42 Любовь Рушинцева.

Детский сад №42 активно участвует в акциях по поддержке бойцов. Так, сотрудники и родители собрали средства для проекта «Подарим тепло героям Нижнекамска», в декабре организовали сбор банок для окопных свечей, сейчас их набралось более 250 штук. Также в учреждении на особом внимании находятся четверо детей из семей участников СВО.

Фото: Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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