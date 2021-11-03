С танками по жизни: Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks

В видеосервисе Wink на эксклюзивной основе доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем с разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли с появлением World of Tanks, рассказывается об интригах, скандалах и противостоянии непримиримых кланов «танкистов» и удивительных житейских историях увлеченных людей.

Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним — уникальные сюжеты, которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир. Героями фильма стали Петр Битюков, который благодаря увлечению моделированием сыграл важную роль в появлении самой игры, Никита Темнов, известный представитель касты «заклепочников» на игровых форумах, машинист-обходчик Вадим из Сургута, собирающий танки точнее, чем покупные модели из магазина, основатель легендарного клана The RED Alex Air и другие.

World of Tanks — это не только игроки, но и кланы, настоящие империи внутри игры, у которых были свои взлеты и падения. Фильм рассказывает, с чего начинался самый могущественный клан за все время существования игры (The Red) и почему произошел закат красной империи, без прикрас о том, кто стоит за кланами и может потратить на него целое состояние, как проходили войны между кланами не только на виртуальной карте, но и в реальной жизни, включая интриги, мемы, подкупы игроков, и, конечно, о той небольшой войне, которую объявили кланы разработчику игры — Wargaming.

Есть в документалке и очень трогательные личные истории. После несчастного случая Кирилл потерял возможность ходить. Он долгое время не мог принять нового себя, отказывался общаться с друзьями и ненавидел, если кто-то из одноклассников поздравлял с днем рождения. А потом Кирилл стал «танкистом», и в его жизнь пришли люди, которые помогли ему поверить в себя и жить полной жизнью. Лучший друг Заза из Ростова-на Дону несколько раз в год приезжает к Кириллу в гости, преодолевая 1 500 километров.

Женя был командиром роты в клане Argentum, Ася — рядовым бойцом. При этом они жили в разных странах. Родители были против отношений и даже прятали загранпаспорт, но разве это остановит? Когда они все-таки встретились, то поначалу не могли сказать ни слова. Ася на всю жизнь запомнила: «Мы заходим в лифт, и я начинаю плакать от счастья».

«Мы рады представить широкой аудитории увлекательный документальный фильм о нашем стратегическом партнере. Более десяти лет назад появилась игра World of Tanks, но кажется, что она была всегда. Именно с партнерства с “танками” началось развитие тарифа “Игровой” от “Ростелекома”, который в настоящее время превратился в целую экосистему сервисов для геймеров. Фильм очень интересно смотреть, потому что World of Tanks больше чем игра. Это огромное сообщество людей из разных стран мира и даже стиль жизни, со своими ценностями и правилами. Желаем всем зрителям фильма и подписчикам “Игрового” новых достижений в любимой игре», — отметил директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.

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