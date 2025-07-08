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СВО 8 июля 2025 20:27

«С такими героями победа наша!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из РТ

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«С такими героями победа наша!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из РТ
Фото: скриншот видео

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал очередную видеозапись церемонии награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана.

Судя по видео, бойцам были вручены как общероссийские (медаль «За отвагу»), так и региональные (медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан») награды.

После торжественной церемонии артисты из Татарстана «подарили землякам праздничный концерт».

«Наши военнослужащие, проявившие отвагу и мужество в ходе выполнения боевых задач, получили заслуженные награды. Гордимся вами, герои!» – заметил Раис РТ.

«Рәхмәт, егетләр! Сезнең кебек батырлар булганда, Җиңү безнеке! (в переводе – „Спасибо, ребята! Когда есть такие герои, как вы, Победа наша!“)» – подчеркнул он.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

#спецоперация #церемония награждения #Рустам Минниханов
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