«С таким в разведку можно было идти не раздумывая»: бойцы и родные о сапере из зоны СВО

Командир отделения мотострелкового взвода Константин Звонарев посмертно награжден орденом Мужества

Фото: из семейного архива Звонаревых

«Мог повести за собой класс хоть на уборку, хоть на лыжню!»

Константин Звонарев родился 15 января 1984 года в селе Мордовская Кармалка. До 2002 года обучался в местной школе, затем в Лениногорском нефтяном техникуме. В 2007-м молодого человека призвали на срочную военную службу в войсковую часть 83320. Спустя год он был уволен в запас. В 2013 году заключил контракт и уехал в войсковую часть 51532, хутор Молькин Краснодарского края.

Выросший в большой и дружной семье Константин никому не отказывал в помощи, с детства был порядочным мальчиком. Вот как отзывается о нем его первая учительница Ольга Кириллова, ныне глава сельского поселения:

«Хороший мальчишка был, безотказный. В тот год, когда Костик пошел в школу, я только окончила педагогическое училище, устроилась учителем начальных классов в местную школу. И это был мой первый класс. Шустрый, активный, целеустремленный, Костя участвовал во всех мероприятиях — и в спортивных, и в художественной самодеятельности».

Патриотические качества Костик проявлял с раннего детства: с удовольствием участвовал в мероприятиях, посвященных 23 февраля, 9 Мая, — пел песни, читал стихи, танцевал, маршировал, словом, был большим молодцом, вспоминает педагог.

«Он проявлял лидерские качества, умел сплотить ребят, мог повести за собой класс хоть на уборку, хоть на лыжню!»— поделилась с «Лениногорскими вестями» Ольга Кириллова.

Двоюродная сестра солдата Анна Макарова вспоминает: «С раннего детства Костя рос большим помощником родителям, как по хозяйству, так и по саду-огороду. Исполнительный и ответственный: сказал — сделал! Он останется в нашей памяти светлым, добрым, самым замечательным человеком. Всегда опрятный, подтянутый — в семье мы в шутку называли его Аристократом!»

У Константина Звонарева остались жена и маленькая дочка Фото: leninogorsk-rt.ru

«Мы никогда не видели его мрачным или подавленным»

Родная сестра военнослужащего Валентина Чатурова (Звонарева) говорит, что Костя был обычным мальчиком, который любил играть со всяким игрушечным оружием: автоматами, пистолетами, саблями, он даже сам строгал и выпиливал из дерева всевозможные ножички.

«Уже повзрослевшим, мы никогда не видели его мрачным или подавленным, очень позитивный и легкий, он никогда и никого не „грузил“ своими проблемами или переживаниями. Интересовался он многим, был любознательным, но главное его увлечение — военное дело», — поделилась Чатурова.

Служить по контракту он пошел одним из первых в селе, и все земляки гордились его решением.

Вместе с супругом прожили четыре года Фото: leninogorsk-rt.ru

У Константина Звонарева остались жена и маленькая дочка. Не скрывая слез, вдова военнослужащего Анна Звонарева поделилась, что вместе с супругом они прожили четыре года и это было самое счастливое время в ее жизни.

«Костя был внимательным, добрым, отзывчивым человеком. Родители вложили в воспитание сына самые хорошие качества, которые так ценятся в семье. Он умел любить свою семью, своих родных, свою страну, саму жизнь. Он навсегда останется в моем сердце первым и единственным мужчиной! А дочь будет гордиться своим отцом!» — убеждена женщина.

История их крепкой любви началась в 2017 году в Адыгейском ГИБДД (оба стали свидетелями ДТП), они обменялись контактами. Спустя год влюбленная пара обвенчалась, так захотел Константин.

«Священный брак перед Богом дороже для меня, чем обычный штамп в паспорте!» — заявил он тогда своей избраннице. Вскоре молодая семья обосновалась в Краснодаре, они купили собственное жилье.

2 октября 2020 года в семье родилась дочь Маша. Константин был счастлив и мечтал о втором ребенке — сыне.

Константин Звонарев скончался 14 июля 2022 года в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге в результате полученных ранений в зоне спецоперации Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

«На таких профессионалах своего дела, как Костя, держится вся армия!»

Константин Звонарев скончался 14 июля 2022 года в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге от полученных ранений в зоне спецоперации. Там он служил сапером в звании старшего сержанта.

Олег Яворович из Краснодара, боевой товарищ Константина, рассказывает, что гибель друга стала для него большим потрясением. Они дружили с 2019 года, были в одном отряде.

«На таких профессионалах своего дела, как Костя, держится вся армия! Упорство, отвага, смелость и ответственность особо отличали Костю, любые задачи выполнял грамотно, четко, быстро. Очень жизнерадостный, начитанный. С ним служилось легко и просто. С таким, как Костя, в разведку можно было идти не раздумывая, он умел дружить», — говорит Олег.

К дому, где родился и вырос Константин, попрощаться пришли все жители от мала до велика — его любили и уважали за добропорядочность, искренность, открытость. Сдерживать эмоции не было сил ни у кого — ни у мужчин, ни у женщин.

В последний путь самого близкого человека провожали две сестры Ирина и Валентина, два брата Тимофей и Александр, их мама — Вера Звонарева, супруга Анна с дочкой.

К дому, где родился и вырос Константин, попрощаться пришли все жители от мала до велика Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

«Народ не забудет своих героев!»

«Низкий вам поклон, Вера Сергеевна, — сказал глава Лениногорского района Рягат Хусаинов, обращаясь к матери военнослужащего. — Вы воспитали настоящего патриота и достойного сына нашего Отечества. Спасибо и тебе, Константин! Мы должны самой высокой мерой отдавать должное погибшим бойцам — нашим героям, нашим защитникам, гибель которых — это проявление самой высокой любви к ближним».

Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего. «Огромная благодарность матери Вере Сергеевне и отцу Андрею Терентьевичу за воспитание честного и порядочного сына. На его примере мы будем воспитывать наше подрастающее поколение», — отметила глава сельского поселения Ольга Кириллова.

Рягат Хусаинов: «Огромная благодарность матери Вере Сергеевне и отцу Андрею Терентьевичу за воспитание честного и порядочного сына» Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

Первый замминистра Минцифры РТ Илья Начвин также поблагодарил мать погибшего военнослужащего за патриотическое воспитание сына.

«Наш священный долг – защищать мирное население, сохранять мир на нашей земле, и Константин Звонарев его выполнил», — сказал он.

«Константин Звонарев погиб не напрасно, защищая наше Отечество. Народ не забудет своих героев!» — произнес военный комиссар города Лениногорска и Лениногорского района Рустем Мисбахов.