С таким ЦСКА УНИКС тягаться не в силах: казанцы второй раз в сезоне уступили «армейцам»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вновь закономерное поражение УНИКСа и мощная глубина скамейки ЦСКА

Начало сезона для УНИКСа пока складывается непросто. Команда Велимира Перасовича замыкает четверку главных фаворитов чемпионата. Еще ни разу в текущей регулярке казанцы не побеждали ни «Зенит», ни «Локомотив-Кубань», ни ЦСКА. «Армейцам» УНИКС проигрывает в этом году уже второй раз – и снова совершенно по делу.

Сегодня гости контролировали ход встречи практически весь матч. Исключением стала лишь третья четверть, когда казанцы смогли отыграть на эмоциях 13 очков. Домашние трибуны «Баскет-Холла» были сегодня полноценным шестым игроком хозяйской команды: гнали УНИКС в атаку и громким гулом сопровождали нападение гостей.

Дружина Перасовича боролась, старалась навязать мощное сопротивление баскетболистам ЦСКА. В один момент даже показалось, что УНИКС сумел перевернуть игру, когда казанцы сократили отставание всего до трех очков в третьей десятиминутке. Однако в четвертой четверти ЦСКА довел матч до победы благодаря мастерству своих главных лидеров – Каспера Уэйра и Мело Трибла.

Сила «армейцев» в этом сезоне, безусловно, в их глубокой и богатой разношерстным подбором исполнителей скамейке. Фактически ЦСКА обладает сейчас двумя полноценными крепкими пятерками. Подобным раздольем не может похвастаться ни одна команда Единой лиги ВТБ. Разве что «Зенит», да и то с натяжкой.

ЦСКА задает впечатляющий темп в атаке, который коллектив Андреаса Пистиолиса может поддерживать все четыре четверти. УНИКС, несомненно, тоже богат на мастеровитых игроков. Но не в таком количестве, как их сегодняшний соперник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

УНИКСу не хватает еще одного сильного разыгрывающего

В матче с ЦСКА казанцы играли в одного классического разыгрывающего – Тони Тейлора. Его сменщик, Александр Платунов, получил от Велимира Перасовича ровно ноль минут. Возможно, дело в недавней травме защитника, от которой он еще полностью не восстановился. Тем не менее, в прошлых матчах главный тренер УНИКСа давал Александру достаточное количество игровых минут на паркете.

Перасович в матчах против ЦСКА упорно верит в своих легионеров. Российские же баскетболисты чаще всего минимально участвуют в игровых действиях во встречах с «армейцами». Помимо Платунова, ни разу на площадке не появились Сергей Торопов и Артем Комолов. Видимо, из-за того, что элементарно не тянут выступление против топ-мастеров ЦСКА. Примерно такая же картина была и в финальной серии плей-офф прошлого сезона, когда Александр Стуленков и Вячеслав Зайцев ничем не могли помочь казанской команде.

Вопрос о зависимости УНИКСа от Ненада Димитриевича по-прежнему на поверхности. В минувшем году македонец умел в одиночку давать результат в борьбе с защитниками ЦСКА. Нено реализовывал невероятные по сложности броски, тем самым постоянно держа команду в игре. Подобными подвигами пока не может похвастаться, к примеру, Тейлор, которого брали как раз на замену Димитриевичу.

Джален Рейнольдс, другой постоянный лидер УНИКСа в последние сезоны, сегодня набрал 18 очков. Американский центровой выступает постоянным джокером казанцев на паркете. Но он не всемогущ, чтобы предопределять исходы противостояний со столь грозными соперниками.

Очевидно, что «бело-зеленым» требуется усиление. Перед плей-офф этот вопрос встанет самым актуальнейшим образом. Если УНИКС рассчитывает хотя бы на попадание в топ-4, клубу необходимо будет активно проявить себя на трансферном рынке. Позиция разыгрывающего в команде к этому часу наиболее проблематична.