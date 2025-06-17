«С сухостоя огонь может перекинуться на лес»: татарстанцам напомнили об опасности пожаров

В этом году пожароопасный сезон в Татарстане начался раньше обычного — уже 31 марта. Обычно режим повышенной готовности устанавливается ближе к лету и длится от 170 до 190 дней. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан Ильгизар Зарипов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Татарстане с начала года произошло 1942 пожара. В результате погибли 66 человек, включая трех детей, еще 72 человека получили травмы и ожоги, среди них — восемь детей. Это на 6% больше пожаров, чем в прошлом году, а также на 6,5% больше жертв.

«Численность лесопожарных формирований составляет 446 человек, оснащенность — 323 единицы различной техники. В случае чрезвычайной ситуации мы можем привлечь дополнительные силы и средства: к борьбе с природными пожарами могут быть подключены еще 1597 человек и 438 единиц техники от юридических лиц», — сообщил Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Олег Маринин.

Более 30% от всех пожаров в этом году произошли по причине возгорания сухой травы или мусора. Это на 18,8% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее число таких пожаров произошло в Казани — около 98 случаев. По 66 пожаров зафиксировано в Нижнекамском районе и Набережных Челнах. Меньше всего пожаров произошло в Тукаевском и Зеленодольском районах.

«К сожалению, мы констатируем рост количества пожаров в этом году по сравнению с прошлым. При этом увеличилось и число пожаров, вызванных возгоранием травы и сухостоя. Общая площадь, охваченная пожарами, составила 15 гектаров», — отметил Ильгизар Зарипов.

В дни особой жары подразделения пожарной охраны совершали более 40 выездов в день, большинство из которых были связаны с ликвидацией пожаров сухой травы и мусора. В связи с этим были организованы профилактические группы из числа сотрудников пожарной охраны, органов внутренних дел и местного самоуправления для патрулирования населенных пунктов и мест массового отдыха, прилегающих к лесам.