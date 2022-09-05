Более 70% школьных столовых Казани начали работать в новом формате

За летние каникулы в казанских школах было отремонтировано 30 пищеблоков. В новый формат переведено уже 78% от общего числа школьных столовых. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

«В них расширены обеденные залы, установлено современное оборудование. А также под каждое учреждение разработан современный дизайн по запросам родительского сообщества и педагогических коллективов», — отметил спикер.

Средства на модернизацию второй год подряд выделяются по программе обеспечения младших классов бесплатным горячим питанием. В этом году республика направила на проведение ремонта 297 млн рублей, еще 80 млн рублей были вложены Департаментом продовольствия и социального питания Казани.

Еще одна ежегодная акция, которая, по словам Ирека Ризванова, заслуживает отдельного внимания, направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также детям с инвалидностью. В общей сложности благодаря акции «Помоги собраться в школу» помощь была оказана 1238 учащимся из Казани. Это позволило снизить финансовую нагрузку на их семьи.

«Благодаря акции „Помоги собраться в школу“ за последние пять лет около 8,5 тыс. детей получили помощь. Средства на приобретение комплектов ежегодно собираются за счет добровольных пожертвований благотворителей. Традиционно спонсорами акции выступают руководители предприятий, коммерческих организаций, депутаты Госсовета и Казгордумы», — сказал представитель исполкома.