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С советских времён до наших дней: в Казани прошла выставка о развитии системы образования
Сегодня в казанском историческом парке «Россия — моя история» стартовала выставка «Просвещение. Большие перемены». Интересное путешествие во времени, где расскажут о развитии отечественной системы образования.
В торжественном открытии выставки приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, а также представители Общественной палаты РТ, Министерства образования и науки РТ и Государственного архива РТ.
Выставка проходила в интерактивной форме, где девочка Маша из настоящего и мальчик Вова из будущего вели рассказ о выставке. Гости смотрели сюжеты из жизни 90-х годов России, а желающие могли пройти тест на выбор будущей профессии.
«Важно помнить, какой была советская школа, ведь большинство из вас знают об этом лишь по рассказам родителей», – сказал министр образования Ильсур Хадиуллин. Он отметил, что, посетив эту выставку, можно увидеть прекрасные моменты истории, сопутствующие развитию образования в стране.
Экспозиция была разделена на несколько зон. Одними из них стали зал об истории отечественной системы образования, «Трудные 90-е» и «Вызовы 21-го века». Каждая из комнат рассказывала свою историю и демонстрировала, чем отличаются подходы к образованию в регионах, а также как менялись школы и детсады. Помимо того, что на выставке рассказывали о становлении образования раньше, так затронули настоящее и будущее.
Выставка пройдёт в различных городах России, в Казани её можно будет посетить до 17 марта. На сегодняшний день экспозицию посетили более полумиллиона человек в стране.
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