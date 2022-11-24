«С симулятора любой может начать карьеру гонщика»: в Казани стартовали фиджитал-гонки

Сегодня в торговом центре KazanMall стартовали соревнования по фиджитал-гонкам. На них пилоты сначала «ездят» в компьютерной игре, а затем садятся за руль настоящего карта. Для двух дисциплин предусмотрен общий зачет, по итогам которого и выявят победителя. Этот турнир является тестовым перед «Играми будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

«Казань получила право на проведение „Игр будущего“ в 2024 году. Сегодня проходят уже вторые тестовые соревнования. Будет уникальный старт. Это про молодежь и современный мир. Мы будет тестировать все сервисы и площадки. Восемь команд сначала будут гонять в компьютерной игре, а потом сядут на карт, им нужно будет проехать 20 кругов», — рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

Глава профильного ведомства добавил, что в предстоящую субботу состоятся фиджитал-соревнования по смешанным единоборствам, где участники сначала померятся силами в компьютерном симуляторе, а затем выйдут на настоящий ринг.

По словам министра, в «Играх будущего» запланированы 16 дисциплин, однако окончательный список еще не утвержден. Возможно, появятся новые виды спорта, а может, организаторы откажутся от каких-то уже заявленных.

«Остается много вопросов. Это новый проект для всех. Задача тестовых мероприятий — протестировать те сервисы, где мы еще не до конца разобрались. Мы думаем над тем, как модернизировать весь процесс. Помимо соревновательной части, важно, как мы это освещаем», — пояснил Леонов.

В рамках гонок состоялся медиазаезд, в котором поучаствовали известные в прошлом и действующие профессиональные пилоты, а также блогеры. По мнению пилота команды SMP racing Сергея Сироткина, такие соревнования помогают привлекать внимание людей к автомобильному спорту, а компьютерные симуляторы могут помочь любому человеку в начале профессиональной карьеры.

«Благодаря простому понятному формату на автоспорт будет обращать внимание всё больше людей. Мы все хотим, чтобы он развивался. Соревнования по фиджитал-гонкам — это отличный промоутерский шаг. Именно с таких симуляторов и картинга любой ребенок может начать свою профессиональную карьеру и вырасти в настоящего пилота», — отметил Сироткин.

Физика современных компьютерных игр на сегодняшний день даже ближе к настоящему болиду, чем картинг. У машины есть свои особенности. С ними очень помогает ознакомиться именно симулятор.

Турнир сейчас еще продолжается. Финальный заезд запланирован на 9 часов вечера, пока стартовали предварительные заезды.

В сентябре в Казани прошли турниры по фиджитал-футболу и баскетболу, а в ближайшую субботу пройдет турнир по фиджитал смешанным единоборствам. В начале декабря проведут тестовые соревнования по фиджитал-хоккею.