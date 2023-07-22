«С шести лет в соревнованиях с призовыми»: директор шахматной школы — о доходах учеников

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Если ребенок с пяти лет занимается шахматами, с шести он уже может участвовать в соревнованиях с призовыми. Об этом рассказал директор Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам и го им. Р. Г. Нежметдинова Рустам Гарифуллин.

«Если в соревнованиях участвуют 100 человек, 30 из них получают денежные призы в размере до 12 тысяч рублей. Кроме того, позанимавшись шахматами год-два, ребенок получит разряд. Таким образом он получает себе профессию на всю жизнь, потому что он может в любой момент вернуться к этому и начать обучать шахматам», — объяснил специалист в интервью «Татарстан-24».

По его словам, на последнем чемпионате мира призовые победителя достигали 1,1 млн евро, у ставшего вторым — 900 тыс. Призовые на средних европейских турнирах составляют от 3 до 15 тыс. евро.

Как отметил Гарифуллин, ограничения против российских спортсменов не затронули детские шахматные турниры.

«Да, в последнее время трудности возникали у всех спортсменов, в том числе и у шахматистов. Но плюс в том, что детей, слава богу, это не касается. Наши дети участвуют в чемпионатах мира, недавно ездили на игры в Батуми. Там их с удовольствием встречают и принимают», — рассказал он.