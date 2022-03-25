В казанских школах и детских садах появятся секции спортивной гимнастики

В Казани с начала следующего учебного года начнут открывать в школах и дошкольных учреждениях секции спортивной гимнастики. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал президент федерации РТ по спортивной гимнастике Марат Бариев.

«Мы хотим создавать условия для занятий спортивной гимнастикой в школах и дошкольных учреждениях. Мы планируем начать эту работу с нового учебного года. Ввиду новых условий, которые диктует мировая ситуация, мы будем вынуждены несколько ужаться в планах, но тем не менее не оставим эту идею», - сообщил спикер.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что с 6 по 17 апреля на базе казанского федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике.