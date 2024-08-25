С сентября увеличатся именные стипендии для студентов творческих вузов

С нового учебного года будут увеличены размеры некоторых именных стипендий для учащихся творческих вузов. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Кабмина.

Отмечается, что до 15 тыс. рублей каждая вырастут стипендии имени Ф.И. Шаляпина, С.В. Рахманинова, А.В. Неждановой, Г.В. Свиридова, С.Т. Рихтера, И.М. Смоктуновского, С.С. Говорухина и Б.Ш. Окуджавы.