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С сентября увеличатся именные стипендии для студентов творческих вузов
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С нового учебного года будут увеличены размеры некоторых именных стипендий для учащихся творческих вузов. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального Кабмина.
Отмечается, что до 15 тыс. рублей каждая вырастут стипендии имени Ф.И. Шаляпина, С.В. Рахманинова, А.В. Неждановой, Г.В. Свиридова, С.Т. Рихтера, И.М. Смоктуновского, С.С. Говорухина и Б.Ш. Окуджавы.
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