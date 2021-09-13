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Ру Тат
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13 сентября 2021  15:32
Полина Шевчук

С сентября татарстанцы могут обжаловать штрафы с камер ГИБДД через Госуслуги

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С 1 сентября вступило в силу постановление Правительства РФ об едином порядке направления постановлений о нарушениях ПДД, зафиксированных видео- и фотокамерами. Теперь штрафы за нарушение ПДД можно посмотреть через портал Госуслуг.

Как сообщают в республиканской Госавтоинспекции, если личного кабинета на Госуслугах нет, то экземпляры постановлений направляются заказным письмом по почте на адрес нарушителя.

Кроме того, водители смогут обжаловать штраф за нарушение ПДД, подав заявление в электронном виде на Госуслугах.


 

#нарушение пдд #гибдд рт #штрафы ГИБДД
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