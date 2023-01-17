Новый корпус школы №186 в Приволжском районе Казани откроется к новому учебному году

фото: пресс-служба мэрии Казани

К новому учебному году в Приволжском районе Казани откроется новая школа, которая станет дополнительным корпусом лицея №186. В старом здании продолжат учиться школьники начальных классов, а в новое переедут ученики средней и старшей. Ход строительства объекта проверил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

На данный момент работы в новом корпусе завершены на 56%. Он рассчитан на 1501 место и значительно разрузит основное здание, рассчитанное на 1224 ученика, в котором сейчас обучается 2351 ребенок.

«Казань продолжает развиваться, и Приволжский район — один из самых быстро растущих. В микрорайоне, где строится школа, появляются новые дома и комплексы. — Это здание школы очень ждут ученики и родители. Проект, который мы реализуем, соответствует всем современным требованиям, и уже в сентябре мы ждем здесь учеников», — заметил Метшин.

Сейчас в здании продолжаются отделочные, инженерные работы и завершаются работы на фасаде.

Как объяснил директор учебного заведения Азит Замалдинов, новый корпус позволит сделать из лицея образовательный центр с единым уличным пространством по примеру Москвы и других российских городов. В школе планируется открыть профильные медицинские, инженерные и экологические классы.