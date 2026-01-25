С сентября при любых переводах российские банки должны будут использовать единый QR-код

С 1 сентября этого года при любых денежных переводах российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код. Об этом сказано в письме первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина в ответ на обращение заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Михаила Делягина, передает ТАСС.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде», – отметил в своем послании Тулин.

По словам первого зампреда Центробанка, новация улучшит клиентский опыт и даст потребителям возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.

Представитель регулятора добавил, что в Банк России полагают: развитие платежного рынка и удобных способов оплаты, альтернативных картам, создаст условия для снижения объемов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек торгово-сервисных предприятий, включая относящиеся к малому и среднему бизнесу.

Согласно новелле, с сентября 2026 года на кассах в торгово-сервисных предприятиях потребителям будет предлагаться только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас помимо единого QR-кода на кассах встречаются различные банковские QR-коды.