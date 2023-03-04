В 2022 году 208 предприятий РТ были вовлечены в нацпроект «Производительность труда»

С сентября прошлого, 2022 года на расположенные в Татарстане предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроены более 5 тыс. человек. На данный момент вакантными остаются 4 тыс. рабочих мест, следует из данных Минпромторга РТ.

На федеральном уровне организован еженедельный мониторинг уровня занятости на предприятиях ОПК. Совместно с Минтрудом Татарстана определяются необходимые меры, отмечают в республиканском ведомстве.

Для привлечения кадров из других регионов работодателям возмещают 12 МРОТ на одного работника. Строится арендное жилье и общежития.

Воплощаются в жизнь направленные на увеличение притока молодежи проекты «Профессионалитет» и «Больше, чем работа».

По данным ведомства, продолжается поиск новых форм популяризации образа «человека труда». Наряду с традиционными «Инженером года», фестивалем работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» и чемпионатным движением «Молодые профессионалы» проводятся конкурсы профессионального мастерства. Недавно завершился открытый республиканский конкурс профмастерства «Алабуга-skills 2023» по 22 номинациям.

По итогам 2022 года Татарстан занял первое место в России по реализации нацпроекта «Производительность труда». В рамках адресной поддержки в течение 2022 года было реализовано 45 проектов повышения производительности труда разной направленности — оптимизация производства продукции, движения товаров на складах, обслуживания транспорта, монтажных, погрузочных работ, комплектации заказов, офисных процессов и многое другое.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта на 88,1 млн рублей.

В Татарстане в 2022 году 3566 сотрудников предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда.

В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 208 предприятий из Татарстана.

Участие в проекте бесплатное.

Национальные проекты, включая и «Производительность труда», реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.