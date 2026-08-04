С сентября изменятся правила хранения забытых вещей в общественном транспорте

С сентября 2026 года в России вступят в силу новые правила о вещах и багаже, забытых в автобусах и городском наземном электрическом транспорте. Они будут храниться бесплатно в течение 24 часов, следует из приказа Минтранса, изученного РИА Новости.

Согласно документу, забытые вещи должны храниться бесплатно 24 часа со дня их обнаружения. За хранение сверх этого срока взимается плата, установленная перевозчиком.

По полученной информации, лица, обнаружившие забытые вещи в транспорте или на территории автовокзала, обязаны сообщить об этом кондуктору, водителю или уполномоченному должностному лицу. Кондуктор или водитель передает находку под расписку с подробным описанием на хранение должностному лицу автовокзала или перевозчика.

Если пассажир в междугородном сообщении обнаружит, что забыл вещи в промежуточном пункте маршрута, он может обратиться к дежурному любого автовокзала или автостанции, где останавливается транспортное средство.