«С семьями всегда на связи»: в Челнах близким бойцов СВО вручили продуктовые наборы

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

В преддверии Дня защитника Отечества в Набережных Челнах продолжают вручать продуктовые наборы от мэра Автограда Наиля Магдеева семьям военнослужащих. Подарки получат жители всех трех районов: Центрального, Автозаводского и Комсомольского.

Поблагодарить супругов Хафизовых за мужество и отвагу их сына пришел глава администрации Центрального района Эдуард Фаттахов. Радик Хафизов погиб при исполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

По словам родителей, Радик всегда был всем доволен. Он часто отправлял им видео, чтобы они не переживали. Дедушка Радика Хафизова был участником Великой Отечественной войны. Поэтому, по мнению родственников, и он пошел на СВО и сражался до последнего вздоха. Родные даже не стали его отговаривать — понимали, что их сын не может поступить иначе.

«Нисколько он не жаловался. Всегда говорил: „Всё хорошо, всё нормально“. Служил водителем он там на „Урале“: „Мама, мне дали „Урал“. Прям он хвастался, фотографий столько отправлял. А вот 5 декабря нам уже позвонили, что его уже нет в живых», — рассказала мама бойца Сурия Хафизова.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Он сам себя не жалел, конечно. „Мы выиграем, мы выиграем. Победа будет за нами“, — всегда так говорил», — рассказал Рафик Хафизов, папа Радика.

Эдуард Фаттахов вручил родителям продуктовый набор от мэра Челнов. По словам Эдуарда Фаттахова, навещают близких бойцов не только в преддверии праздников.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«С семьями всегда на связи, всегда онлайн, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, поэтому все вопросы мы и так стараемся снимать. И, конечно, когда приходим, если какие-то вопросы вдруг возникают, мы в приоритетном порядке вопросы берем на проработку и стараемся решать эти вопросы», — заверил он.

Как сообщил Фаттахов, для городской администрации нет мелких вопросов: все обращения значимы. Всего в Центральном районе проживает 531 семья военнослужащих.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.