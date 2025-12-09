С семьи экс-ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева взыскали имущество на 33 млн рублей

С семьи экс-ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева взыскали имущества на сумму свыше 33 млн рублей в доход государства по иску прокурора Татарстана Альберта Суяргулова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, что расходы Тимура Алибаева и его супруги Лиры Алибаевой – начальницы отдела в Управлении Федерального казначейства по РТ – не соответствовали их доходам.

У семьи оказались три квартиры в Казани и более 24 млн рублей, переведенных на счета в Турции. Чтобы скрыть имущество, квартиры оформили на мать супруги Алибева.