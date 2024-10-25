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С сегодняшнего дня в лесах Татарстана закрыт пожароопасный сезон
С сегодняшнего дня пожароопасный сезон официально закрыт в Татарстане. Соответствующий приказ подписан в Министерстве лесного хозяйства РТ, сообщил «Татар-информу» заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда ведомства Анас Сенгатуллин.
«В этом году зафиксировано 239 возгораний на землях, граничащих с лесным фондом, а также 356 термических точек. Таких происшествий в этом году случилось значительно меньше по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в прошлом году число возгораний было больше в четыре раза, а количество термоточек — в 3,5 раза», — пояснил собеседник агентства.
Сокращение числа возгораний связано с благоприятными погодными условиями. Основное число подобных происшествий обычно бывает весной, когда сходит снег. Чаще всего горит сухая трава, оставшаяся с прошлого года. В этом году весной было прохладно, шли дожди.
«В этом году пожароопасный сезон в лесах Татарстана открылся 15 апреля. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Лаишевском (15), Чистопольском (14), Нижнекамском (12), Елабужском и Зеленодольском районах (по 11 происшествий)», — добавил Сенгатуллин.
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