С сегодняшнего дня в Татарстане начал действовать особый противопожарный режим. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По его словам, именно с апреля каждый год резко увеличивается число пожаров. Чаще всего это связано с горением сухой травы.

«Чаще всего пожары возникают из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. В этот период существенно возрастает нагрузка на сотрудников пожарной охраны, число выездов резко увеличивается. К примеру, в прошлом году в день им приходилось выезжать на тушение пожара до ста раз», – отметил Максим Трущин.

В период особого противопожарного режима сотрудники МЧС вместе с Госпожнадзором и полицейскими будут проводить рейды. Тех, кто попадется на сжигании сухой травы и мусора, ждут штрафы. К слову, их сумма в период особого противопожарного режима увеличивается вдвое.