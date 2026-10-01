С сегодняшнего дня в Казани стартует отопительный сезон

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани 1 октября начинается отопительный сезон. Подача тепла будет проходить поэтапно, поэтому батареи в разных домах могут начать нагреваться не одновременно.

В первую очередь тепло подадут в социальные учреждения – школы, детские сады и больницы, после чего отопление начнут включать в жилых домах. На выход системы на нормативные параметры может потребоваться до двух недель из-за необходимости заполнить теплосети и отрегулировать давление.

Если после начала отопительного сезона в квартире нет тепла, произошла протечка радиатора или возникли другие проблемы, жители могут оставить заявку через систему «Открытая Казань». Для этого также можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону +7 (843) 236-41-23.

Обратиться можно и в единый кол-центр мэрии Казани по телефону +7 (843) 222-72-22. Аварийные заявки принимают круглосуточно.