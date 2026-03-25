С сегодняшнего дня ГАИ вышли в рейд на водителей и пешеходов, нарушающих ПДД

С сегодняшнего дня сотрудники ГАИ вышли в рейд на водителей и пешеходов, нарушающих ПДД. Патрули будут ловить водителей, не уступающих дорогу на переходе, а также усилят контроль за соблюдением правил пешеходами.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции РТ, за два месяца этого года в ДТП погибло 7 пешеходов. При этом 4 из них погибло из-за того, что в ночное время суток не имели световозвращающих элементов на одежде.

«Водителям перед пешеходным переходом необходимо снижать скорость. Пешеходы, в свою очередь, должны помнить о том, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а на перекрестках – по линии тротуаров или обочин. Переходить дорогу разрешается только убедившись в том, что водитель транспортного средства предоставляет преимущество в движении», – напомнили в ведомстве.