С Сахалина проводили мобилизованных татар, им подарили флаг республики

Сегодня на Сахалине прошла отправка мобилизованных в их дальнейший пункт сбора. Среди всех собравшихся военнообязанных также оказались татары, которые проживают на Сахалине.

По их просьбе, им подарили флаг Татарстана, с которым они отправятся в путь и в дальнейшем в зону спецоперации. Помимо этого, всем мобилизованным вручили подарки, собранные неравнодушными сахалинцами, а также в местных детских садах и школах.

Дети написали военнообязанными письма, в которых смогли изложить все свои пожелания мобилизованным. Также мужчинам раздали еду, пирожки, которые приготовила команда «Сахалин за наших».

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на Сахание проживают около пяти тысяч татар: о том, как живет татарская община и с какими трудностями она сталкивается на Сахалине – читайте в большом материале.