С сайта «Урала» исчезла информация о футболисте Секаче, обвиняемом в убийстве

На официальном портале екатеринбургского клуба была удалена страница с данными о 19-летнем игроке второй команды Данииле Секаче. Ранее футболист был задержан по подозрению в особо тяжком преступлении, за которое ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, Секач проник в жилище своей жертвы, обманув ее малолетнюю дочь, и вскрыл сейф. Вернувшуюся домой хозяйку он избил и нанес множественные ножевые ранения, от которых женщина скончалась на месте. Правоохранители рассматривают версию, что спортсмен действовал под влиянием телефонных мошенников.

Секач начинал карьеру в академии московского «Локомотива», также выступал за молодежную команду «Ростова» и является воспитанником школы «Строгино». В «Урале» он играл за вторую команду. Клуб пока официально не комментирует ситуацию.