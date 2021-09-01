С «Рубина» снят запрет на регистрацию новичков

Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза. Заседание палаты состоялось сегодня.

«Удовлетворить заявление ООО ФК „Рубин“ г. Казань о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК „Краснодар“ vs ФК „Рубин“», — говорится в тексте решения Палаты РФС.

Напомним, запрет вступил в силу 26 августа, когда «Краснодар» пожаловался на то, что казанский клуб не рассчитался за переход форварда Ивана Игнатьева. Таким образом, «Рубин» погасил свой долг.