«С рождением сына начался новый этап»: ветеран СВО из Альметьевска стал отцом

В Альметьевске – радостная новость: младший командир Владислав Пидулин стал отцом. 2 декабря в его семье родился сын Матвей. Для героя, прошедшего тяжелые испытания на фронте, это событие стало новой точкой опоры.

Владислав Пидулин родился 23 января 1991 года. Вырос в деревне Васильевка, там окончил местную школу, затем с отличием завершил обучение в Альметьевском политехническом техникуме. Служил в Дагестане в мотострелковых войсках, где получил звание младшего сержанта. После армии продолжил образование, работал водителем, монтажником, затем – прорабом.

С началом специальной военной операции Владислав прошел серьезный боевой путь. Служил в Луганской области – в районах Сватово и Нововодяное, затем под Авдеевкой. Самый тяжелый эпизод его службы связан со штурмом позиций, известных как «учительские дачи». При падении минометного снаряда рядом с ним Владислав получил тяжелое ранение головы, перенес операцию и долгую реабилитацию. По состоянию здоровья ему была назначена категория инвалидности.

За мужество и храбрость он удостоен государственных наград – медали «За воинскую доблесть» II степени и медали «За отвагу». Несмотря на испытания, Владислав сумел восстановить силы, вернулся к мирной жизни, женился, подал заявку на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Теперь в его семье – пополнение. Как признается сам боец, с рождением сына Матвея начинается новый этап, наполненный радостью и надеждой. Сегодня состоится выписка малыша и его мамы.

