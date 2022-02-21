С пятницы в Татарстане ожидается небольшое похолодание

В пятницу в Татарстан придет небольшое похолодание, температуры ночью опустятся до −12 градусов, днем будут держаться на уровне −7. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По сообщению синоптиков, завтра в регионе ожидается сильная метель и до двух градусов тепла, а 23 февраля температура и погода будут примерно такими же.

В четверг все еще ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В ряде районов пройдет метель. В ночные часы столбики термометров будут показывать от −1 до −6 градусов, а днем в пределах −3 — +2 градусов.

В пятницу передняя часть антициклона принесет в Татарстан похолодание: 7–12 градусов мороза ночью и минус 1–6 днем. Осадки маловероятны, лишь в восточных районах ожидается небольшой снег.

По предварительным данным, 26 и 27 февраля осадков не прогнозируется, температуры составят от 10 до 15 градусов мороза ночью и от −2 до −7 днем.

«Существенные осадки во время оттепели могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий», — предупреждают синоптики.