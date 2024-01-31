«С псевдодокументальными элементами»: Казани представили фильм об актере Азгаре Шакирове

В Казани прошел пресс-показ фильма «Плакса» — художественно-биографической экранизации жизни одного из корифеев театра имени Камала, актера Азгара Шакирова. Артисту менее чем через месяц должно исполниться 84 года, и, как признается он сам за кадром, ему пора задуматься, в чем смысл его жизни, какова его роль в мире и поделиться выводами со зрителями.

Сценарист и одновременно режиссер полнометражного кино — Алмаз Нургалиев, который уже работал с Шакировым в телевизионном сериале «Белые цветы» («Ак чәчәкләр»). Первоначально, признался он, фильм «Плакса» задумывался документальным, как и предшествовавшая ему картина «За семью островами», но в ходе работы решено было снимать художественное кино.

«После „Ак чәчәкләр“ Азгар абый пригласил меня на свой юбилей. Там был произнесен им очень хороший монолог на 28 минут. На следующий день я позвонил ему и сказал, что это по сути готовый закадровый текст для документального кино. Так все началось. Потом мы решили, что будет лучше, если фильм всё же будет художественным — мне захотелось попробовать себя на новой стезе», — рассказал режиссер.

Основой фильма стала автобиографичная книга Азгара Шакирова «Судьба» (2013). Снимали «Плаксу» как в самом театре имени Камала, так и в Кукморском, Арском, Мензелинском и Мамадышском районах Татарстана. Красивая природа, душевные картины татарской деревни и сельского быта с элементами спецэффектов и, как называют их создатели, псевдодокументальными составляющими.

Бюджет с учетом поддержки региональным Минкультом, гранта и привлечения спонсорских средств — около 4 млн рублей. До Казани кино уже успели обкатать в пятнадцати районах республики, а также в Самаре, Оренбурге и Уфе. С конца февраля планируется выход фильма в прокат, в том числе за пределами Татарстана.

«Большая часть съемок проходила в Кукморе, потому что там местность более-менее похожа на Азнакаевский район, где родился и вырос Азгар абый, и потому что очень многое из старины сохранилось именно в этом районе, на мой взгляд. И опять же экономические моменты. Премьерный, но закрытый показ фильма мы планируем 22 февраля в Малом зале театра Камала — это день рождения Азгара Шакирова. И ведь все-таки это история театрального актера. С конца февраля начнутся показы в кинотеатрах России — в регионах, где проживает много татар. Да, это могут посмотреть и представители других национальностей России, и я тоже надеюсь, что они это воспримут как свое», — сказал Алмаз Нургалиев.

Сценарист и режиссер в одном лице признался, что для него самого «Плакса» — эксперимент, поскольку интересно понять для самого себя, пойдет ли зритель на такие проекты. В зависимости от этого, обрисовал он перспективу, можно будет думать о серии подобных фильмов, посвященных разным татарским деятелям.

«В этом фильме раскрывается судьба человека. Это поиск ответа на вопрос, почему мир должен измениться и как каждый человек должен его изменить. Мы до этого доросли, ещё когда всё было легко. Мы знали, только так можно: русский мир, потому что великий русский народ, великая жизнь — всё шло четко и понятно. Когда это всё было разрушено, поменялись и акценты. Всегда бывает время, когда всё меняется. Сейчас самое сложное время, наша судьба. Всё воспринимается совсем по-другому», — пояснил сам Азгар Шакиров.

Несмотря на намерение режиссера уйти от документальности и описание своего произведения как фильма с псевдодокументальными элементами, всё же картина получилась именно документальной, лишь с отдельными художественными элементами. Назвать это кино работой для массового просмотра тоже нельзя — прочувствовать и понять его в полной мере можно только предварительно будучи осведомленным об актере Азгаре Шакирове и даже более того — о татарском театре в целом.

Сценарий, как признал Алмаз Нургалиев в дискуссии после просмотра фильма представителями СМИ, действительно написан «изнутри» татарской культуры, без учета степени осведомленности более широкой аудитории. И хотя фильм сопровождают субтитры на русском языке, внимательный зритель, например, может обратить внимание на резкий обрыв сюжетной линии одной из главных героинь. Поклонники татарского театра без труда домыслят ее судьбу, так как речь идет о Назибе Ихсановой — народной артистке России, коллеге и друге Азгара Шакирова.

Фильм «Плакса» об актере Азгаре Шакирове, который больше 60 лет служит театру, — еще и участник питчинга «Время кино». Его создатели уверены, что фильм войдет в каталог межрегиональной кинопремии «Алтын тэлинке» («Золотая тарелка»), проводимой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.