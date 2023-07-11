С профессиональной свахой и песнями Салавата: как в Татарстане отметят Питрау

Праздник кряшенской культуры Питрау отметят в Татарстане в 25-й раз. Гостей ждут в селе Зюри Мамадышского района

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы постарались, чтобы праздник не потерял своего содержания и засиял новыми красками»

Праздник кряшенской культуры Питрау отметят в Татарстане в 25-й раз. Гостей ждут в селе Зюри Мамадышского района. С 1999 года локация праздника ни разу не менялась.

Подготовка к масштабному событию ведется с зимы. Для комфорта гостей до села Зюри была заасфальтирована дорога. А на самом месте проведения праздника организована большая парковка между поляной Тырлау и полем, где проходят конные скачки.

Степан Спиридонов: «Мы постарались, чтобы праздник не потерял своего содержания и засиял новыми красками» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В течение последнего месяца на площади ведутся ремонтные и отделочные работы. Были построены новые сооружения, мосты. Мы постарались, чтобы праздник не потерял своего содержания и засиял новыми красками», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов.

Традиционно в кряшенской культуре Питрау отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, по завершении Петровского поста. В этот день девушки и юноши отправлялись в лес, собирали полевые цветы и травы, а после украшали ими горницу, ворота и заборы. По народным поверьям, приготовленные настои из цветов и трав исцеляют от всех болезней и недугов. Во время праздника молодые люди выбирали себе невест. Считалось, что браки, заключенные в это время, бывают очень крепкими.

«Ярким аккордом — праздником Питрау — завершается череда национальных праздников республиканского уровня» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Питрау — это один из важных обрядовых праздников кряшен»

«Ярким аккордом — праздником Питрау — завершается череда национальных праздников республиканского уровня, которые проводятся в Год национальных культур и традиций», — подчеркнул замминистра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Говоря о промежуточных итогах национальных праздников в Татарстане, Натфуллин заметил, что все они прошли на высоком уровне и были наполнены очень серьезным содержанием. «В череде этих праздников Питрау, несомненно, занимает особое место, в том числе и по количеству желающих посетить его. В последние годы он один из самых посещаемых», — подчеркнул он.

Дамир Натфуллин: «В череде этих праздников Питрау, несомненно, занимает особое место, в том числе и по количеству желающих посетить его» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году организаторы события ожидают более 50 тысяч гостей со всех уголков России. Начало мероприятий запланировано на 16.00.

«Праздник пройдет в вечернее время. Программа рассчитана до двух часов ночи, — анонсировал Дамир Натфуллин. — Питрау — это один из важных обрядовых праздников кряшен. В глубокой древности этот праздник был связан с летним солнцестоянием. Кряшены исполняли обрядовые напевы, которые носили ритуальный характер с надеждой на будущий урожай».

Фишкой станет поляна знакомств «Сваха», ведь не зря кряшенский Питрау называют «Праздником любви» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Питрау невест выбирают, в Покров свадьбы справляют»

Об интересных событиях праздника рассказала руководитель исполкома Общественной организации кряшен Республики Татарстан Людмила Белоусова. По ее словам, фишкой станет поляна знакомств «Сваха», ведь не зря кряшенский Питрау называют «Праздником любви». Издавна в Петров день кряшены искали себе пару. Романтичная традиция соблюдается и поныне.

«Очень интересно, когда на празднике работают свахи. И девушки, и молодые люди, и даже не совсем молодые, интересуются этим. В общем-то все хотят создать свое счастье. Природа и Питрау благоприятствуют этому. Раньше по обычаям именно на Питрау знакомились, а затем и создавали семьи. Существует даже такая поговорка: „В Питрау невест выбирают, в Покров свадьбы справляют“», — отметила спикер.

Гостей попросят оставить заявки, указав в них, какой должна быть их будущая вторая половинка. После останется только ждать. Среди посетителей данной локации здесь всегда творится аншлаг: парни и девушки заполняют анкеты, оставляют свои телефоны, знакомятся вживую.

Людмила Белоусова: «Очень интересно, когда на празднике работают свахи. И девушки, и молодые люди, и даже не совсем молодые, интересуются этим» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вместе с тем на площадке будет работать профессиональная сваха Аграфена, которая расскажет всем желающим об обрядах сватовства. По традиции пара, которая познакомится на Питрау, получит соответствующий сертификат и приглашение вернуться на поляну уже в качестве супружеской четы.

Также на поляне для гостей ожидаются разнообразные мастер-классы по игре на традиционных инструментах, ярмарка самобытных ремесленников «Тырлау», хоровод «Тугарек уен», работа детской площадки «Айбагыр». Отдельно будут организованы игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Күңел ачу», площадка «Родные поют». Все желающие смогут посетить выставку-продажу на площадке «Дары природы „Алан“», попробовать кряшенские угощения на площадке «Табикмяк» и поучаствовать в играх у костра «Арулану».

Зрелищной частью праздника станут конные скачки «Чаптар» и борьба корэш Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Абсолютный батыр получит полмиллиона рублей»

Зрелищной частью праздника станут конные скачки «Чаптар» и борьба корэш. На Питрау в Зюри по традиции съедутся сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов России. Абсолютный батыр получит полмиллиона рублей.

По словам начальника отдела культуры исполкома Мамадышского района Степана Спиридонова, взрослые борцы будут соревноваться в шести весовых категориях, для юношей предусмотрены девять весовых категорий. Победителям в разных возрастных и весовых категориях также вручат денежные призы.

Кроме того, в программе праздника запланированы игры на воде «Кунел ачу» и игры у костра «Арулану». По поверью считается, что все, кто посидел у пламени костра Питрау, становятся счастливыми.

А на большом озере в селе Зюри, которое было создано искусственно, в светлое время суток пройдут соревнования на лодках и катамаранах. «Также проведем много интересных игр, которые народ раньше сам придумывал для развлечения. Мы используем эти традиции», — отметил спикер.

Еще одним ожидаемым событием станет ежегодный конкурс красоты и талантов «Кряшен чибяре» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«„Кряшен чибяре“ — это гордость и визитная карточка праздника Питрау»

Еще одним ожидаемым событием станет ежегодный конкурс красоты и талантов «Кряшен чибяре». В этом году за титул и корону будут состязаться 10 красавиц из семи районов Татарстана.

«„Кряшен чибяре“ — это гордость и визитная карточка праздника Питрау. Он приковывает к себе всегда тысячу взглядов и объективов. В этом году участие примут девушки из семи районов: Чистопольского, Тукаевского, Менделеевского, Тюлячинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского районов и города Набережные Челны», — поделилась деталями конкурса «Кряшен чибяре» Юлия Дувалова.

Юлия Дувалова: «В этом году участие примут девушки из семи районов: Чистопольского, Тукаевского, Менделеевского, Тюлячинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского районов и города Набережные Челны» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В конкурсе принимают участие девушки от 18 до 28 лет, свободно владеющие родным татарским языком. Еще одно обязательное условие — девушка должна быть не замужем. «Конкурс красоты является неким парадом невест», —добавила докладчица.

По словам Дуваловой, на конкурсе выберут двух победительниц. Одна из них — «Кряшенская красавица» Республики Татарстан, а вторая — «Кряшенская красавица» Мамадышского муниципального района. Обеим будет вручена переходящая корона, диплом победителя и денежная премия.

По словам Дуваловой, на конкурсе выберут двух победительниц. Обеим будет вручена переходящая корона, диплом победителя и денежная премия Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Последние три года подряд присуждается два первых места. Одно первое место отдается одной из трех конкурсанток из Мамадышского района, второе первое место получает победительница на республиканском статусе. Следовательно, у нас две победительницы, две короны и десять номинаций. Ни одна девушка не уйдет без маленькой победы», — рассказала Юлия Дувалова.

«На главную сцену выйдут Салават Фатхетдинов и Венера Ганеева»

Яркой и насыщенной обещает быть концертная программа праздника, которая пройдет на основной большой сцене «Питрау жыруы». Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин сообщил, что ожидается участие более 50 ярких фольклорных коллективов из 20 районов и городов Татарстана и четырех регионов России: Красноярского края, Самарской области, республик Удмуртия и Башкортостан. Хедлайнером по традиции станет государственный ансамбль кряшен «Бермянчек».

Яркой и насыщенной обещает быть концертная программа праздника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зрителей также ждут выступления артистов татарской эстрады: Салавата Фатхетдинова, Венеры Ганеевой, Резеды Шарафиевой, Мингула Галиева, Раяза Фасихова, Ришата Фазлиахметова.

Также в мероприятии примут участие известные кряшенские артисты Георгий Ибушев, Галина Казанцева, Лена Бичарина, Вадим Захаров, Марина Карпова, Римма Никитина и другие. Всего более 50 певцов.

Помимо этого, на Питрау будет проведен главный хоровод «Дуслык». «По традиции у кряшен на Питрау проводились последние хороводы и больше в течение года их не было. Именно на Питрау женихи выбирали себе невесту. Незамужние девушки перед хороводом шили себе платья, вышивали фартуки, платочки. Во время хоровода парни выбирали себе самых красивых, статных и ладных невест», — заключила руководитель исполкома Общественной организации кряшен Республики Татарстан Людмила Белоусова.

Праздник Питрау входит в государственную программу Татарстана «Сохранение идентичности татарского народа» и проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и первого Президента Республики Татарстан, Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Питрау завершает череду праздников традиционной культуры народов республики, проводимых под эгидой Ассамблеи народов Татарстана.