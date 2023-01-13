С приходом нового года в Татарстане подорожали бензин и дизельное топливо

С конца декабря 2022 года по 9 января этого года в Татарстане подорожал бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего за указанное время подорожал «дизель». Его цена выросла сразу на 40 копеек за литр и достигла отметки в 54,74 рубля.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подрос в цене на 2 копейки за литр – до 45,98 рубля и 49,48 рубля соответственно.

При этом стоимость АИ-98 и выше за прошедшее время осталась на прежнем уровне – 60,77 рубля за литр бензина.