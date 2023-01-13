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Ру Тат
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Экономика
13 января 2023  11:16
Александр Хевронин

С приходом нового года в Татарстане подорожали бензин и дизельное топливо

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С конца декабря 2022 года по 9 января этого года в Татарстане подорожал бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего за указанное время подорожал «дизель». Его цена выросла сразу на 40 копеек за литр и достигла отметки в 54,74 рубля. 

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подрос в цене на 2 копейки за литр – до 45,98 рубля и 49,48 рубля соответственно. 

При этом стоимость АИ-98 и выше за прошедшее время осталась на прежнем уровне – 60,77 рубля за литр бензина.

#цены на бензин #Татарстан
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