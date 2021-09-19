«С прекрасным настроением»: Айдар Метшин отдал свой голос на выборах в Нижнекамске

Глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Айдар Метшин проголосовал одним из первых в это воскресенье. Свой голос он отдал на избирательном участке в поселке Красный Ключ. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

«Я пришел с очень хорошим настроением на участок. На протяжении трех дней голосования очень большая активность в Нижнекамске. В заключительный день голосования в прекрасную погоду и с прекрасным настроением нижнекамцы связывают свое будущее, свои перспективы с теми преобразованиями, которые поспособствуют стабильности нашей территории, нашей республики и нашей страны», — поделился Метшин.

Глава муниципалитета добавил, что на избирательных участках города и района соблюдены все антиковидные меры Роспотребнадзора.

«Была проведена масштабная работа большой командой территориальных избирательных комиссий, участковых комиссий и всех тех, кто занимался организацией, подготовкой и непосредственно проведением выборов. Я уверен, что и текущая избирательная кампания пройдет в соответствии со всеми требованиями», — выразил уверенность мэр Нижнекамска.

Свой голос на выборах отдала и заместитель мэра Марина Камелина. Она приняла участие в голосовании накануне.

«Не стала дожидаться 19 сентября и проголосовала сегодня на своем избирательном участке, который располагается в школе №11. Считаю важным не оставаться в стороне от выборов, поскольку в эти дни мы с вами выбираем наше будущее развитие на пять лет. А каким будет это будущее, зависит именно от нас», — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Сегодня жители Татарстана выбирают депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Также в Нижнекамском муниципальном районе проходят дополнительные выборы по Студенческому избирательному округу в Госсовет РТ, по Южному избирательному округу в городской совет. Избирательные участки открыты до восьми вечера, с собой необходимо взять паспорт.

«В городе и районе впервые принимают заявления для голосования на дому не только от маломобильных, но и еще от жителей старше 60, тех, кто ухаживает за детьми, родителями. Можно звонить вплоть до 14 часов», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

«В единый день голосования в Нижнекамске проходит много спортивных и культурных мероприятий, возле избирательных участков развернуты ярмарки по сниженным ценам. Открыты 16 прививочных пунктов, где можно поставить вакцину от гриппа и Covid-19, работают выездные комплексы по флюорографии и маммографии, также проводятся офтальмологические проверки, все желающие могут измерить свое артериальное давление», — добавил источник.