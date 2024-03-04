«С правильным питанием диеты не нужны»: 5 советов эксперта, как безопасно похудеть к лету

Гузэль Галимуллина: «Все диеты должны быть по рекомендации лечащего врача»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №1: Выбирать диету самостоятельно опасно для здоровья!

Пришла весна, а значит, не за горами пляжный отдых. Именно в этот период стартует «сезон диет». Женщины и мужчины в погоне за фигурой мечты прибегают к интервальному голоданию, пьют таблетки для похудения, ищут диеты в интернете. Однако врачи уверяют: пользы от таких экстремальных способов сбросить вес нет!

«К диетам я, как врач, отношусь очень осторожно. Потому что я считаю, если человек будет питаться правильно, ему никакая диета не нужна», – подчеркнула врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Гузэль Галимуллина.

Только медик сможет назначить подходящую диету, которая не искалечит здоровье.

«Все диеты должны быть по рекомендации лечащего врача. Человек должен знать состояние своего здоровья. Самому придумывать диеты, искать в интернете, я считаю, неправильно», – отметила она.

Так, если у человека сердечно-сосудистые заболевания, то ему предложат ограничить питьевой режим, популярный совет выпивать два литра воды в день может быть губительным. Если есть проблемы с почками, надо ограничить белковые продукты.

«Очень полезна рыба, причем это не обязательно дорогие сорта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №2: Приемы пищи должны быть полноценными и частыми

Главные принципы правильного питания – питаться часто и дробно, а также отказаться от еды за два часа до сна.

Врач подчеркнула, что обязательно должны быть полноценные завтрак, обед, полдник и ужин, а также следует не забывать про полезные перекусы.

«Желательно употреблять как можно больше овощей и фруктов – 400-500 граммов в день. А соль ограничить до 5 граммов – это чайная ложка без горки. Больше использовать в рационе питания зерновые продукты твердых сортов, содержащие отруби», – перечислила доктор.

Сто граммов нежирных сортов мяса в день не повредит – лучше, чтобы это была нежирная говядина или мясо птицы, например курицы или индейки. Очень полезна рыба, причем это не обязательно дорогие сорта. Стоит вспомнить про судака, хека, минтая, горбушу. Один раз в неделю иметь на столе рыбу – лучшее решение, подчеркнула специалист.

Врач составила личный топ самых неполезных продуктов, от которых лучше отказаться в самую первую очередь:

Фастфуд – это гамбургеры, чизбургеры, в которых множество вкусовых добавок. Сладкие газированные напитки – это настоящая сахарная «бомба». Сладости и мучное – содержат очень много жиров и сахара.

Еще одно важное правило: сколько тратим энергии, столько и должны восполнять питанием.

«Многие говорят, что правильное питание – это очень дорого. Ничего подобного. Вы возьмите нашу обычную капусту. Потушите ее на пару. Добавьте немного картошки, моркови, лук. Это будет замечательное блюдо, которое даст порцию овощей на день», – привела пример Гузэль Галимуллина.

Врач подчеркнула, что с правильным питанием вес не уйдет сразу, он уйдет постепенно. Однако такой способ поможет не впадать в депрессивные состояния и апатию из-за отказа от тортиков или соленых закусок. Если есть неопределимый соблазн, то лучше съесть что-то неполезное до четырех часов вечера и подумать, какие низкокалорийные блюда выбрать на следующие приемы пищи, чтобы был баланс.

«Самый безопасный вид, я считаю, это плавание. Оно подходит всем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Совет №3: К питанию обязательно добавить физические нагрузки

Чтобы правильное питание быстрее показывало свой результат и снижало вес, важно добавить физические нагрузки.

«Рацион питания надо сочетать с оптимальными физическими нагрузками. Самый безопасный вид, я считаю, это плавание. Оно подходит всем. Расслабляет нервную систему, опорно-двигательный аппарат, вода – это антистресс», – поделилась мнением врач.

Также полезны обычные прогулки. Гулять минимум по 30 минут в день на свежем воздухе – большая польза для здоровья.

«Надо как можно больше ходить. Лучше, чтобы это был чуть ускоренный шаг. Однако ко всему надо подходить с умом, слушать свой организм, делать это в свое удовольствие, а не бежать стометровки», – подчеркнула врач.

«Если человек хочет похудеть, он может каждый день выпивать по два стакана воды перед завтраком, обедом и ужином» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №4: Можно похудеть, правильно употребляя воду

Если есть желание здоровым способом снизить лишний вес, то надо обратить внимание на питьевой режим, ведь вода участвует во всех биохимических процессах организма. Она помогает пищеварению, усвоению питательных веществ, выводит токсины и шлаки из организма, участвует во всех обменных процессах и тем самым помогает поддерживать стабильный вес. Кроме того, от воды зависит красота и здоровье кожи.

«Есть суточная норма потребления воды, она рассчитывается по рекомендации Всемирной организации здравоохранения: 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела. То есть если человек весит 60 килограммов, его суточная потребность будет 1,8 литра», – отметила доктор.

Однако 40-50% воды организм берет из продуктов питания – это соки, овощи, фрукты, супы, а оставшаяся потребность – это около литра, или 4-5 стаканов, – должна поступать в организм в виде обычной чистой воды.

По словам специалиста, полезно будет выпивать стакан воды натощак за 20 минут до еды, это простое действие подготовит желудок к приему пищи. Если превратить это в привычку и в одно и то же время пить стакан воды, то рефлекторно будет стимулироваться выработка желудочного сока, секреты поджелудочной железы, желчь. И благодаря этому пища будет хорошо приниматься, перевариваться, усваиваться, такая привычка окажет позитивное влияние на перистальтику кишечника.

«Если человек хочет похудеть, он может каждый день выпивать по два стакана воды перед завтраком, обедом и ужином. Таким образом он снизит вес. Если он будет принимать по полтора литра воды в течение года каждый день, то он снизит массу телу на 2,5 килограмма. Это доказано. При этом одномоментно принимать все 1,5 литра нельзя, необходимо делить», – отметила она.

При этом газировки, соки, сладкие напитки, кофе и даже чай не относятся к воде. Тот же кофе и черный чай обладают мочегонным эффектом, то есть воду человек, наоборот, теряет, заметила доктор.

Если на две минуты дольше провести у прилавка, читая состав и выбирая лучший, это серьезно улучшит качество питания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №5: Нужно знать то, что ешь

При покупке продуктов следует смотреть состав. Врач уверена, что никакой пользы от пальмового масла или заменителей молочного жира не будет. Если на две минуты дольше провести у прилавка, читая состав и выбирая лучший, это серьезно улучшит качество питания.

«Я в своей практике как мама, как хозяйка отдаю предпочтение оливковому маслу. Стараюсь использовать его. Где-то добавляю сливочное», – поделилась Гузэль Галимуллина.

Если следовать этим простым правилам, то можно похудеть к лету без вреда для здоровья. Главное, с умом подходить к правильному питанию, быть последовательным и обеспечить себе физические нагрузки.