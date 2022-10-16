С понедельника в Казани ограничат движение по улицам Фучика и Ломжинская

В Казани с 17 октября (понедельник) будет ограничено движение транспорта по улицам Фучика и Ломжинская – на участке от Ломжинской в сторону Чишмяле. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы Татарстана.

С 6 часов утра будут изменены схемы движения 11 автобусов и 3 троллейбусов. Транспорт будет проезжать участок по новой двухполосной объездной дороге, которая идет параллельно вдоль домов по улице Фучика.

Изменения коснутся троллейбусных маршрутов №5, 9, 12, а также автобусных №№5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68, 77.

Для этих маршрутов отменяется остановка Ломжинская в направлении 10-микрорайон. Автобусы и троллейбусы будут останавливаться на остановке Чишмяле, а далее по привычному для пассажиров маршруту.

Для автомобилистов также действует объезд по новой дороге. Для пешеходов здесь введут новый тротуар.