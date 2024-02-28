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Происшествия 28 февраля 2024 14:31

С помощью видеокамер в 2023 году в Казани раскрыли более тысячи преступлений

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Благодаря видеонаблюдению в Казани раскрыли более тысячи преступлений. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.

«Благодаря видеонаблюдению в Казани раскрыто 1173 преступления и выявлено 922 правонарушений», – указал он.

Представитель ведомства также рассказал, что видеомониторингом охвачено более 50 процентов жилого сектора Казани, а также парки и скверы города. В настоящее время в столице Татарстана функционирует более 42 тысяч камер видеонаблюдения, отметил Хаялиев.

#умвд по казани
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