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С помощью видеокамер в 2023 году в Казани раскрыли более тысячи преступлений
Благодаря видеонаблюдению в Казани раскрыли более тысячи преступлений. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.
«Благодаря видеонаблюдению в Казани раскрыто 1173 преступления и выявлено 922 правонарушений», – указал он.
Представитель ведомства также рассказал, что видеомониторингом охвачено более 50 процентов жилого сектора Казани, а также парки и скверы города. В настоящее время в столице Татарстана функционирует более 42 тысяч камер видеонаблюдения, отметил Хаялиев.
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