С помощью видеокамер в 2023 году в Казани раскрыли более тысячи преступлений

Благодаря видеонаблюдению в Казани раскрыли более тысячи преступлений. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.

«Благодаря видеонаблюдению в Казани раскрыто 1173 преступления и выявлено 922 правонарушений», – указал он.

Представитель ведомства также рассказал, что видеомониторингом охвачено более 50 процентов жилого сектора Казани, а также парки и скверы города. В настоящее время в столице Татарстана функционирует более 42 тысяч камер видеонаблюдения, отметил Хаялиев.