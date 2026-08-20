С помощью новейших технологий в РТ спасли пациентку с тромбом легочной артерии

В БСМП Челнов при помощи технологии транскатетерного фокусного ультразвукового тромболизиса спасли 74-летнюю пациентку с тромбом легочной артерии, сообщает глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

«Пациентка поступила в экстренном порядке в отделение реанимации с выраженной одышкой и нестабильной гемодинамикой. После проведенного КТ с контрастом в сосудах правого легкого был обнаружен тромб, полностью перекрывавший просвет. Легкое полностью перестало участвовать в газообмене и выполнять свою основную функцию», – рассказал рентгенхирург БСМП Радик Хафизов.

Из-за онкологии малого таза у пациентки консервативное лечение ей было противопоказано. Тогда врачи связались со специалистами из Уфы и подготовили женщину к операции, во время которой в Закамском регионе впервые применили технологию катетерного ультразвукового тромболизиса.

Врачи подвели специальный микрокатетер к сгустку крови и, благодаря совместному действию подаваемых через него лекарства-тромболитика и ультразвуковых волн, смогли добиться разрыхления тромба, при этом избежав риска кровотечения. Вскоре у пациентки уменьшилась одышка и стабилизировалась гемодинамика.

В настоящий момент женщину выписали. Теперь она будет наблюдаться у кардиолога по месту жительства.