С помощью «Народного инспектора» в РТ возбуждено более 3,5 тысячи дел о нарушениях ПДД

С помощью системы «Народный инспектор» с начала года в Татарстане возбуждено более 3,5 тысяч дел об административных правонарушениях. На рассмотрении в Госавтоинспекции в настоящее время находятся 309 уведомлений о нарушениях ПДД. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова сообщил врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.

«"Народный инспектор" создает эффект постоянного контроля за участниками дорожного движения и эта система показывает свою состоятельность. Работа по рассмотрению уведомлений находится у нас на ежедневном контроле», – сказал Айрат Самигуллин.

Он отметил, что если за первые два месяца года поступило менее 3 тысяч уведомлений, то за март и начало апреля – почти 4 тысячи.

«Совместная работа с «Татмедиа» по популяризации системы в СМИ показала свою эффективность – количество обращений от граждан значительно возросло. Эту работу необходимо продолжать», – добавил он.