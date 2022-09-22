С поддержкой СИБУРа: нижнекамские молодые семьи высадили новую аллею

В Нижнекамске состоялась акция в рамках проекта «Родился ребенок – посади дерево», которая получила поддержку СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Грант на реализацию эколого-семейного проекта выиграла городская общественная организация «Женщины Нижнекамска».

«Это древняя традиция, еще наши бабушки-прабабушки сажали дерево, когда в семье рождался ребенок. Мы хотели возродить эту традицию в Нижнекамске. Мы благодарим компанию СИБУР за добрые дела, которые благодаря ее поддержке реализуются в нашем городе, такие красивые акции», – рассказала Татьяна Мыльникова, член общественной организации «Женщины Нижнекамска».

Символично, что высадка саженцев деревьев состоялась 22 сентября, в день рождения Нижнекамска. В этот день молодые семьи со своими детьми смогли высадить именную ель в честь своего малыша – всем участникам выдали табличку с фамилией семьи, которую они закрепили на только что высаженном дереве.

Семья Макушевых:

- В честь нашей двухлетней дочки Дашеньки решили посадить дерево, это очень приятно для нас. Ребенок вырастет, будем приходить все вместе к нашему дереву.

Людмила Батаева, житель города:

- Благодарим компанию СИБУР за такую замечательную акцию, деревья – это легкие города, наш район совсем молодой, хочется его благоустроить и озеленить, теперь здесь появится целый хвойный парк.

Дмитрий Волков, житель города:

- Мы пришли всей большой семьей, я, моя жена, наши девочки-близняшки, с бабушкой и дедушкой. Акция очень интересная, специально для наших дочек мы посадили деревья, нам приятно сделать небольшое доброе дело и для города.

В акции приняли участие 300 нижнекамских семей, а это 300 новых деревьев! Посредством реализации проекта «Родился ребёнок – посади дерево» в Нижнекамском районе планируется зародить новую семейную традицию сажать «Именное дерево» в честь рождения ребёнка и тем самым популяризировать духовные и семейные ценности. Посаженные деревья – это символ гармонии, любви и семейности.

Улица 30 лет Победы теперь стала чуть зеленее и краше. К тому же, хвойные породы деревьев эффективно очищают и увлажняют городской воздух.

«Цель компании СИБУР – улучшить качество жизни в регионах присутствия. Мы стараемся привлечь к этому всех жителей, и сегодня мы высадили такую замечательную аллею. Будут расти дети, будут расти деревья. Пусть этот день всем запомнится надолго. Пусть в ваших семьях еще рождаются дети!», – обратилась к молодым семьям помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Напомним, сейчас продолжается прием заявок в рамках грантового конкурса СИБУРа «Формула хороших дел». Свои инициативы можно предлагать до 16 октября на сайте Формула хороших дел (formula-hd.ru) по семи направлениям: «Культура», «Образование и наука», «Спорт», «Волонтерство», «Город», «Охрана окружающей среды» и «Инклюзия».