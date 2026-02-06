news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 февраля 2026 20:57

С побережья Черного моря собрали более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

Читайте нас в
Телеграм

С побережья Черного моря в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание правительственной комиссии по координации работ провел вице-премьер Виталий Савельев. По данным кабмина, с начала ликвидационных мероприятий очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Из общего объема собранных загрязненных материалов почти 176 тыс. тонн были утилизированы либо направлены в хозяйственный оборот.

Работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжаются. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Мониторинг береговой линии и морской акватории ведется в постоянном режиме.

В ликвидации последствий задействованы 785 человек и 186 единиц техники.

Авария произошла 15 декабря 2024 года во время шторма, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В январе 2025 года из трещины в корме одного из танкеров произошел повторный выброс мазута, основную часть которого удалось собрать в течение трех дней. Загрязнение затронуло черноморское побережье Краснодарского края, где в ходе работ было очищено более 3 тыс. км береговой линии.

#Черное море #загрязнение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Я была беременна, когда муж подорвался на мине»: история семьи из Новошешминска

«Я была беременна, когда муж подорвался на мине»: история семьи из Новошешминска

6 февраля 2026
Скончался Азат Хусаинов: «Он был поистине народным композитором»

Скончался Азат Хусаинов: «Он был поистине народным композитором»

5 февраля 2026