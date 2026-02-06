С побережья Черного моря собрали более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

С побережья Черного моря в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание правительственной комиссии по координации работ провел вице-премьер Виталий Савельев. По данным кабмина, с начала ликвидационных мероприятий очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Из общего объема собранных загрязненных материалов почти 176 тыс. тонн были утилизированы либо направлены в хозяйственный оборот.

Работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации в акватории Черного моря и на суше продолжаются. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Мониторинг береговой линии и морской акватории ведется в постоянном режиме.

В ликвидации последствий задействованы 785 человек и 186 единиц техники.

Авария произошла 15 декабря 2024 года во время шторма, когда в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В январе 2025 года из трещины в корме одного из танкеров произошел повторный выброс мазута, основную часть которого удалось собрать в течение трех дней. Загрязнение затронуло черноморское побережье Краснодарского края, где в ходе работ было очищено более 3 тыс. км береговой линии.