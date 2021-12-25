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Происшествия
25 декабря 2021  10:16
Полина Шевчук

С платных парковок Казани были украдены два блокиратора

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В Казани на муниципальных парковках начали действовать новые правила. На автомобили без номеров, владельцы которых таким образом хотят избежать оплаты паркинга, устанавливаются блокираторы на колеса.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, за это время было составлено 38 протоколов об административном правонарушении и возбуждено 29 административных дел за нарушение правил парковки. С паркингов пропали два блокиратора. Один из них позже был найден сломанным. Полицейские задержали злоумышленника, который сломал устройство. Личность второго «беглеца» также установлена.

#мэрия казани #платная парковка
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