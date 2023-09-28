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Общество 28 сентября 2023 15:01

«С питанием на передовой проблем нет»: боец СВО на побывке встретился с главой Мамадыша

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«С питанием на передовой проблем нет»: боец СВО на побывке встретился с главой Мамадыша

В Мамадышском районе Татарстана на побывку из зоны специальной военной операции пришло пять человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования. Бойцы наслаждаются общением с родными и близкими, встречаются с руководством района.

Так, военнослужащий с позывным Рафа встретился с главой района Анатолием Ивановым. Боец получил материальную помощь, солдатский набор, обновил тактические ботинки и поблагодарил руководство района и его жителей за поддержку.

О себе он рассказал, что попал на передовую с самого начала объявления частичной мобилизации. Рафа сварщик по профессии, но сейчас называет себя медиком — мужчина входит в эвакуационную группу, каждый день выносит с передовой раненых солдат. Недавно в машину, в которой ехала бригада Рафы, попал снаряд.

«Машина взорвана, и нам очень нужна техника. Я обратился к главе района с просьбой выделить нам автомобиль. Будут искать варианты. А еще нужен тепловизор. Анатолий Петрович не отказал и в этом», — поделился военнослужащий.

Отдельно Рафа рассказал о том, как солдаты ждут и получают помощь. Сам он лично встречал груз, получал именные посылки пять-шесть раз. С питанием на передовой никаких проблем нет, успокоил он.

Бойцы также регулярно получают письма от земляков, в том числе от школьников. Их не просто читают, а берегут и даже обклеивают ими стены.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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#Мамадышский район #спецоперация
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