«С письмом не расстается ни на минуту»: боец СВО ответил студентке из Татарстана

Фото: Илсеяр Хаертдинова

Искренние послания студентов Мензелинского педагогического колледжа не оставили равнодушными защитников Отечества. Через несколько месяцев отозвался боец, получивший письмо от студентки первого курса Диляры Сабировой.

Рисунок, нарисованный цветными фломастерами и старательно написанные добрые пожелания на листочке, сложенном в треугольник, стали для него надежным оберегом.

Фото: Илсеяр Хаертдинова / на фото Диляра Сабирова

Студентка первого курса отделения «Преподаватель начальных классов» Диляра Сабирова рассказала, что в ее семье в Великой Отечественной войне воевал прадедушка. К сожалению, он не вернулся домой с полей сражения.

«Мы пишем письма солдатам, потому что для них это поддержка. В каждую весточку я вкладываю частичку души. Рассказываю о себе, чем я занимаюсь, как провожу свободное от учебы время. И на всякий случай в одном из писем оставила свой номер телефона. Как-то на уроке мне позвонил незнакомый номер, но я не взяла трубку. Когда урок закончился, мне пришло SMS-сообщение. Писал солдат, который прочитал мое письмо. Позже я сама позвонила ему, и мы поговорили. Он признался мне, что с моим письмом он не расстается ни на минуту, и, находясь на передовой, всегда носит с собой», — рассказала девушка.

Также военнослужащий отправил ей видеообращение, где благодарит за теплые слова поддержки.

Диляра поделилась, что она вместе с другими однокурсниками продолжает писать письма участникам специальной военной операции. В каждое свое письмо ребята вкладывают небольшой сладкий подарок.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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