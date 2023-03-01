С первым днем весны в Татарстане вступили в силу изменения правил противопожарного режима

С 1 марта 2023 года в Татарстане и по всей России вступают в силу изменения правил противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отныне размещать мангалы и жаровни можно будет на расстоянии не менее 5 метров от строений, разводить открытый огонь, например, для сжигания травы, листьев или мусора, можно на расстоянии не менее 15 метров от зданий, а негорючую емкость для сжигания мусора необходимо ставить на дистанции от 7,5 метров от построек.

В любых зданиях, на кровлях и балконах отныне запрещено использовать любую пиротехнику, включая простейшие бенгальские огни. А в квартирах, где проживают многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, должны в обязательном порядке быть установлены исправные пожарные извещатели.

Кроме того, теперь запрещено ставить глухие решетки в подвалах и у окон подвалов, если они не являются аварийными выходами. Был установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, где запоры на дверях должны открываться изнутри свободно и без ключа.

Наконец, населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров, должен быть опахан минерализованной полосой не менее 10 метров.