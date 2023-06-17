С передовой — на выписку в роддом: когда вернувшиеся домой бойцы не могут сдержать слез

Впервые после долгой разлуки супруги встретились в роддоме на выписке

У бойца из Мензелинска Антона родилась дочь Амелия. Военнослужащий не виделся с супругой Алиной восемь месяцев – его призвали по мобилизации осенью прошлого года.

Впервые после долгой разлуки супруги встретились в роддоме на выписке.

Алина плакала и не хотела отпускать руку своего мужа ни на секунду. Встреча была настолько долгожданной и эмоциональной, что и боец не сдержал слез.

Новоиспеченный отец с удовольствием взял часть забот о ребенке на себя. Ему нравится нянчить дочку, купать, гулять и играть с ней. Как говорят его близкие, Антон очень счастлив.

«Мы не отступим, тем более с таким тылом!»

Во время отпуска женился на своей избраннице военнослужащий из Бугульмы.

Приехав на побывку домой, Вячеслав решил построить семью. По-армейски кратко он сделал предложение невесте и услышал заветное «да».



На военную службу по мобилизации боец был призван в октябре 2022 года.

«Очень счастлив. Моя половинка дождалась меня. Все, что мы запланировали, сделали. Осталось вернуться домой с победой. Мы не отступим, тем более с таким тылом!» — эмоционально заверил Вячеслав.

Торжественная церемония состоялась в отделе ЗАГС Бугульминского района. Молодоженов поздравила заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова.

Фото: пресс-служба администрации Бугульминского района

«Мы гордимся нашим земляком Вячеславом. Он настоящий патриот, верный защитник нашей страны. Желаю счастья и любви, вместе встречать радости и преодолевать преграды, быть всегда и во всем опорой и поддержкой друг друга», — подчеркнула представительница ведомства.

«Главное — верить»

В Дрожжановском районе тоже прошла свадьба военнослужащего. Динар приехал домой в краткосрочный отпуск. Молодоженов поздравил глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он вручил подарки и пожелал семье гармонии в семейных отношениях, скорого воссоединения и счастливого будущего.

Боец находится в зоне проведения спецоперации с осени прошлого года. Невеста Снежана несколько месяцев ждала его, не зная, что в отпуске возлюбленный сделает ей предложение.

Церемония бракосочетания прошла просто, без особого торжества, но для молодых супругов это не имеет значения. Медовый месяц им тоже придется отложить, в ближайшее время Динар снова отправится на передовую.

Но, как отмечают сами молодые, этот момент еще долго будет согревать их душу и даст надежду на скорейшую встречу. «Главное — верить», — уверены они.

«В нас там очень нуждаются»

Глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района РТ Александр Хорьков ушел в зону специальной военной операции добровольцем.

Прошлой осенью мобилизовали и его родного брата Дмитрия. В январе этого года Александр навестил родственника в Херсонской области и отвез ему гуманитарную помощь. Недавно Дмитрий приезжал в краткосрочный отпуск, чтобы увидеться с родными и немного передохнуть, сейчас – Александр.

Свой выбор бывший военный в звании старший лейтенант в запасе считает осознанным и единственно верным. «В нас там очень нуждаются, считаю своим долгом пойти на спецоперацию и помочь своим друзьям», — сказал Александр.

Фото: из личного архива

Тогда на проводы добровольца, изъявившего желание отправиться в зону специальной военной операции, отстаивать честь и достоинство Родины, пришли родственники, друзья, коллеги.

«Александр Александрович, мы гордимся тобой, ты настоящий патриот своей страны! Нам жаль, что ты покидаешь должность, но твой поступок доказывает, что ты мужественный, сильный и отважный мужчина. Наказ один: вернуться живым и здоровым. С Победой!» — дал напутствия глава района Вячеслав Козлов.

Фото: пресс-служба администрации Азнакаевского района РТ

«Ребята — молодцы, достойные!»

Уроженец Азнакаевского района Наиль Сабитов решил поддержать военнослужащих. Прибывшим на побывку землякам он подарил свой автомобиль — ВАЗ 2121 «Нива».

Наиль Сабитов надеется, что автомобиль облегчит жизнь бойцов в зоне СВО и даст им больше возможностей для выполнения боевых задач. Его знакомые отмечают, что мужчина проявил настоящий патриотизм и внес свой личный вклад в благополучие и мир.

Фото: пресс-служба администрации Азнакаевского района РТ

«С самого начала спецоперации хотелось помочь ребятам. Вот я и принял решение отдать свой автомобиль, свою ласточку — „Ниву“. Ребята — молодцы, достойные! Рад, что она досталась именно им», — сказал татарстанец.

«Мы, участники СВО, за себя так не переживаем, как вы за нас!»

В краткосрочный отпуск из зоны спецоперации прибыл житель села Крынды Агрызского района. Бойца встречали родные и друзья, а также односельчане и глава сельского поселения Альберт Нафиков.

Фото: © Ляйсира Зигангараева

Руководитель поблагодарил земляка за достойную службу и желание помочь своей стране. Он пожелал участнику СВО, который скоро вновь отправится к месту службы, вернуться живым, невредимым и с победой.

«Ценим ваше служение нашей стране. Наша благодарность и уважение к вам не знает границ. Гордимся тобой и всеми нашими земляками, которые в настоящее время принимают участие в СВО. На службе вы проявляете лучшие качества настоящих мужчин», — обратились к бойцу односельчане.

Отпускник поблагодарил всех за теплый прием и поддержку, а также коротко рассказал о своей службе, боевых буднях и мужестве, стойкости товарищей. Молодежи он пожелал заниматься спортом и в любой ситуации оставаться хорошими людьми, быть готовыми в любой момент защитить Родину и семью.

«Все мы, кто сегодня участвует в зоне спецоперации, вашу поддержку, ваши переживания чувствуем каждый день, все 24 часа в сутки. Это так трогательно и очень необходимо, когда находишься вдали от родного дома. Лично у меня сложилось такое впечатление, что мы, участники СВО, за себя так не переживаем, как вы за нас!» — поделился боец.

Отдельно он упомянул трогательные письма школьников, которые они пишут военным — участникам СВО.

«Я верю, что Бог дает нам силы выполнить любую задачу»

Военнослужащий Евгений Шкабуро прибыл на побывку в Высокогорский район. Он рассказал, что поддержка семьи и близких имеет особое значение для бойцов на передовой. «Семья — это продолжение моей Родины, а Родина — это моя семья», — поделился мыслями Евгений.



Семья бойца — это жена и две дочки-школьницы. Они, конечно, волнуются больше всего, но понимают, что папа исполняет свой воинский долг.

Сам Евгений мечтал стать военным с детства, а исполнилось его желание в 33 года. И на протяжении последних десяти лет его главная профессия — защита Родины. В спецоперации на Украине он принимает участие с ноября прошлого года.

По словам Евгения, поддержка тех, кто здесь, в тылу от родственников, друзей, знакомых и даже тех, кого не знаешь, на фронте очень важна. «Письма вот приходят от детей-школьников. В них чувствуется благодарность и любовь детей. И это очень важно там. Это придает силы», — поделился боец.

Также многим военным придает силу вера в Бога, добавил он. «Я верю, что Бог дает нам силы выполнить любую задачу», — убежден военнослужащий.

Обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.