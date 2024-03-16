С передовой — на избирательный участок: в Альметьевске проголосовал боец СВО

Военнослужащий Сергей, вернувшийся в отпуск из зоны специальной военной операции, принял участие в выборах Президента РФ в Альметьевске.

Боец спецоперации подчеркнул, что в эти непростые для страны дни как никогда важно выразить свою гражданскую позицию и не остаться в стороне.

«Участие в голосовании для меня принципиальная позиция. Меня волнует будущее страны, в которой я живу, и мне небезразлично её дальнейшее развитие. Сегодня я пришел на избирательный участок и сделал свой осознанный выбор», — отметил боец.

«Голосование очень нужно, тем более в данный момент решается судьба нашего государства. Призываю молодое поколение, чтобы не поленились, сходили и проголосовали. От их голосов зависит результат выборов», — отметил боец.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).